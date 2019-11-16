حاكم دبي يعلن عن حدث مهم في الإمارات ينطلق غدا الأحد

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الأحد "معرض دبي للطيران"، وهو واحد من أكبر معارض الطيران في العالم.

ويستضيف المعرض 160 دولة، و1300 شركة، و165 طائرة مدنية وعسكرية، بحسب ما نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال بن راشد: "في دورته (المعرض) الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار.. ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غدا من دبي وورلد سنترال.. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات".

ينطلق غدا أحد أكبر معارض الطيران في العالم.. معرض دبي للطيران ... ١٦٠ دولة .. ١٣٠٠ شركة .. و١٦٥ طائرة مدنية وعسكرية ... في دورته الماضية كانت صفقاته ١١٣ مليار دولار ... ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غدا من دبي وورلد سنترال .. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات pic.twitter.com/P2piM587Sz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 16, 2019

المصدر: RT