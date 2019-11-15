رفضت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان التعليق على الأنباء بشأن تحذير الولايات المتحدة لمصر من العواقب السلبية المحتملة في حال شرائها مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

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ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، تم طرح أسئلة على الخدمة الإعلامية لوزارة الدفاع الأمريكية حول هذا الأمر، حيث طلب البنتاغون الرجوع إلى الخارجية الأمريكية حول الأسئلة المطروحة بشأن هذا الأمر.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرجوع إلى الخارجية الأمريكية، رفضت بدورها التعليق على المعلومات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن تحذير مصر بفرض عقوبات عليها حال إقدامها على شراء مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية حديثة من طراز"سوخوي-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة: "إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

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يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أعلنت في 25 أبريل من العام الجاري أن روسيا ومصر وقعتا على عقد لتزويد القاهرة بمقاتلات "سوخوي-35"، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مصر ستحصل على أكثر من 20 مقاتلة من طراز سوخوي - 35 مقابل 2 مليار دولار، حيث دخل العقد حيز التنفيذ، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

المصدر: تاس