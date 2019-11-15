كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلوه إلى القاهرة: "إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

كما ذكر الوزيران، بحسب الصحيفة، أن "مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الولايات المتحدة تدعو باستمرار كل حلفائها وشركائها إلى الامتناع عن توقيع صفقات مع المؤسسات الدفاعية والاستخباراتية الروسية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بزيارة إلى مصر، بداية الأسبوع الجاري، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شارك شويغو، على رأس وفد روسي، في الاجتماع السادس للجنة المصرية - الروسية المشتركة للتعاون العسكري التقني.

المصدر: وكالات