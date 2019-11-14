قال الباحث العسكري الروسي، دميتري ليتوفكين، أن مصر والسعودية وتركيا مهتمة بالحصول على مقاتلة السيادة الجوية "سوخوي-35 إس" الروسية.

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وأشار الباحث الروسي في مقال كتبه على موقع وكالة "تاس" الروسية، إلى أن مصر مهتمة بهذه المقاتلة بشكل كبير، والسعودية تنظر بجدية للحصول عليها. ولكن بالنسبة لتركيا، فإن امتلاك هذه المقاتلة هو تحد آخر لواشنطن، بعد حصولها على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.

ونوه الباحث الروسي ليتوفكين بأن مقاتلة "سوخوي-35 إس" شوهدت خلال العمليات العسكرية في سوريا، ولكن تفاصيل استخدامها غير معروفة، ويؤكد الجميع في أمريكا أنه من الأفضل ألا تقابل مقاتلات "إف-22" و"إف-35" هذه المقاتلة الروسية.

وصممت مقاتلة "سو-35" للتفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، ومزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

و"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

المصدر: تاس