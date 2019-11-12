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روسيا تعلن عزمها مساعدة مصر لإنشاء مراكز صيانة الأسلحة والمعدات العسكرية

الجيشان الروسي والمصري يبحثان آفاق تطوير التعاون الثنائي

أخبار العالم العربي

الجيشان الروسي والمصري يبحثان آفاق تطوير التعاون الثنائي
وزيرا دفاع مصر وروسيا
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زكي على هامش الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري المصرية الروسية، التعاون العسكري والتقني بين جيشي البلدين وسبل تطويره.

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وذكر متحدث باسم الجيش المصري، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، كما تم تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكري التي تضمنت العديد من الملفات الخاصة وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين جيشي البلدين.

المصدر: RT

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