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"داعش" يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية

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أعلن "داعش" مسؤوليته عن مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي الأب هوسيب بيدويان ووالده، أثناء قيامهما بمتابعة الأوقاف الخاصة بكنيسة الأرمن الكاثوليك بدير الزور شرقي سوريا.

وأضاف التنظيم على أحد مواقعه الإلكترونية الناشطة، أن العملية تمت على يد عناصره في بلدة الزر بمنطقة البصيرة بمحافظة الرقة، أو ولاية الخير كما يسميها تنظيم "داعش". 

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مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية على أيدي مسلحين
مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية على أيدي مسلحين

المصدر: RT

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