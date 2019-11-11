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مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية على أيدي مسلحين

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مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية على أيدي مسلحين
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استهدف مسلحون مجهولون راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي الأب هوسيب بيدويان ووالده.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المسلحين استهدفوا الأب بيدويان ووالده عند مدخل مدينة دير الزور صباح اليوم وهما في طريقهما بمهمة لمتابعة الأوقاف الخاصة بكنيسة الأرمن الكاثوليك في دير الزور شرقي سوريا.

مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي السورية على أيدي مسلحين
RT

ولم تعلن أي تفاصيل عن الحادث أو الجهة التي تقف وراءه.

المصدر: RT

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