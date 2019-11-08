أنقرة تعلن موعد قمة أردوغان مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول سوريا

أعلن إبراهيم قالن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية اليوم الجمعة، أن قمة تركية ألمانية فرنسية بريطانية حول سوريا ستعقد في 3 و 4 ديسمبر المقبل.

ونقلت قناة CNN Turk عن قالن قوله، إن الاجتماع سيجري في لندن بالتزامن مع انعقاد قمة حلف الناتو هناك.



وفي منتصف أكتوبر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه وقادة ثلاث دول أخرى يريدون الاجتماع مع الزعيم التركي في لندن "لاستعادة التوافق على ماهية الناتو وما ينبغي أن يكون" هذا الحلف، الذي تعتبر تركيا عضوا فيه.

إقرأ المزيد

تأتي هذه الخطوة بعد أن شنت أنقرة في 9 أكتوبر عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا. وأثارت العملية التركية موجة من الإدانات والانتقادات عبر العالم، بما في ذلك من دول حلف الناتو نفسه.

وأوقفت أنقرة هجومها بعد أن توصلت إلى اتفاقات مع واشنطن وموسكو حول انسحاب الوحدات الكردية من منطقة حدودية شرقي الفرات عمقها 30 كيلومترا.

المصدر: وكالات



