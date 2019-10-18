ماكرون: التدخل العسكري التركي في سوريا حماقة

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التدخل العسكري التركي في سوريا بالـ"حماقة".

وقال ماكرون في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل: "فوجئنا بانسحاب القوات الأمريكية وبالهجوم التركي".

وأكد أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم "داعش" من جديد.

وأضاف قائلا: "نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن قوات سوريا الديمقراطية ليست إرهابية".

واعتبر ماكرون أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا، وأنه "عليهم إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك".

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسابيع المقبلة بخصوص ما حدث في سوريا.

وأفاد ماكرون، الذي تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم "داعش"، بأنه علم بالانسحاب الأمريكي من "تويتر"، حيث قال: "مثل الجميع، علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها".

وتابع قائلا: "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي وأن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال الأطلسي".

EN DIRECT | Conférence de presse à l’issue du Conseil européen. https://t.co/HEzbUv8hf5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 октября 2019 г.

المصدر: RT + وكالات