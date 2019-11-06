أمل كلوني تعلق على احتجاجات لبنان

علقت المحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين كلوني، على الاحتجاجات الشعبية في لبنان، في مقال كتبته لصحيفة "النهار" اللبنانية.

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وقالت علم الدين، إن "ما يجري اليوم يكتسي أهمية فائقة، فاللبنانيون يعلنون أنهم لن يقبلوا بعد الآن بأن يكونوا ضحية التلاعب والخداع، ولن يسمحوا للزعماء الفئويين بأن يؤلبوا فريقا على آخر استنادا إلى مزاعم واهية".

وأضافت :"أراقب بفخر واعتزاز الشباب اللبناني وهو يقود زمام المبادرة لبناء وطن أفضل، والمرأة تظهر تصميمها على الدفع نحو التغيير والعمل من أجله".

وتابعت في المقال الذي نشرته صحيفة "النهار" اليوم الأربعاء، قائلة: "لن تكون الأيام المقبلة سهلة، وآمل بألا تعمل قوى العنف على تحويل مسار التاريخ في لبنان. يستحق الشعب اللبناني مصيرا أفضل. وأعتقد أننا نعيش لحظة جميلة في مخاض بلد جميل".

وختمت قائلة إن "العودة إلى الوراء ليست خيارا".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوما، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

ويعرف عن أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، أنها تنحدر من عائلة لبنانية، من الشوف بجبل لبنان، هاجرت إلى بريطانيا إبان الحرب الأهلية اللبنانية، وكان قد لمع نجمها على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية