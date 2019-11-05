أفادت وكالة "سانا" السورية ببدء انتشار وحدات الجيش السوري اليوم الثلاثاء في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، في إطار تحركاته المستمرة "لمواجهة العدوان التركي".

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وبحسب "سانا" يواصل الجيش انتشاره، إذ استقدم أمس الاثنين تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة في القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، للدفاع عن المنطقة ضد "قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين".

المصدر: سانا