عزز الجيش السوري، اليوم الأحد، نقاط انتشاره وتمركزه في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة بقوات جديدة في إطار تحركاته المستمرة "لمواجهة العدوان التركي".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن "وحدات الجيش العربي السوري عززت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي وعلى طريق الدرباسية-رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي" باتجاه الحدود السورية التركية.

وأفادت "سانا" بأن "وحدات الجيش المعززة بالآليات والعربات المتقدمة من محور الرقة التقت مع الوحدات المتمركزة في الريف الغربي لمحافظة الحسكة".

ولفتت الوكالة إلى "دخول تعزيزات للجيش العربي السوري إلى بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالي الشرقي بالتوازي مع توجه وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية".

كما شددت على أن هذه التحركات، التي نشرت صورا وفيديو توثقها، "تأتي في إطار مهام الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي".

sana.sy

sana.sy

sana.sy

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المصدر: سانا + وكالات