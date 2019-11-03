مسؤول رفيع من قوات الحوثيين يلتقي أسرى من الجيش السوداني ويوجه عبرهم "رسالة" للبلاد (صور)

ذكرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، أجرى اليوم الأحد لقاء مع "أسرى" من الجيش السوداني وممثلين عن الجالية السودانية في اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن سريع التقى في العاصمة اليمنية صنعاء "بعدد من أبناء الجالية السودانية والأسرى السودانيين الذين تم أسرهم في الجبهات أثناء مشاركتهم ضمن قوات العدوان على اليمن".

ورحب سريع خلال الاجتماع، حسب التقرير، "بالإخوة الأشقاء من أبناء الجالية السودانية وبالأسرى السودانيين"، مشيرا إلى "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين اليمني والسوداني منذ القدم".

وصرح سريع: "نقدم رسالة لإخوتنا الشعب السوداني وفي الحكومة الجديدة نقول لهم نحن إخوة وما هي فائدة الحرب على إخوانكم.. عليكم سحب قواتكم من اليمن".

وأضاف: "بالنسبة للأسرى فهم ضيوف عندنا وبين إخوانهم وأشقائهم ويحظون بكل الرعاية والاهتمام".

من جانبه، شدد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لشؤون الإعلام لقوات الحوثيين، العميد عبد الله بن عامر، على أن "القيادة السودانية السابقة ارتكبت خطأ فادحا بحق الشعب السوداني من خلال مشاركتها في العدوان على اليمن".

وأوضح العميد ابن عامر أن رهان الشعب اليمني هو على شعب السودان وليس على سلطاته، معتبرا أن "الشعب السوداني الشقيق يمر بمرحلة تغيير مهمة وهذا التغيير لن يكتمل إلا بانسحاب القوات السودانية من اليمن".

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وسبق أن أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين أن عدد القتلى من صفوف الجيش السوداني، الناشط في اليمن في إطار عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، تجاوز 4 آلاف شخص، مؤكدا أسر مجموعة من المقاتلين السودانيين في الأعمال القتالية.

من جانبه، قال الجيش السوداني إن عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يستند إلى المنطق.

المصدر: وسائل إعلام تابعة للحوثيين + وكالات