 
مباشر

الجيش السوداني يكذب تصريحات الحوثيين حول مقتل 4 آلاف جندي سوداني في اليمن

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني يكذب تصريحات الحوثيين حول مقتل 4 آلاف جندي سوداني في اليمن
AFP Saleh Al-OBEIDI
جنود سودانيون في اليمن (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnic

كذب الجيش السوداني معلومات نشرها الحوثيون تفيد بمقتل أكثر من 4 آلاف جندي سوداني باليمن وإصابة عدد مماثل منهم منذ اندلاع الحرب هناك في العام 2015.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، لـ RT إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق".

وتابع قائلا إن "الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن".

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون عن قتلى الجيش السوداني في اليمن وعدد قواته المنتشرة في البلاد ومواقعها
الحوثيون يعلنون عن قتلى الجيش السوداني في اليمن وعدد قواته المنتشرة في البلاد ومواقعها

واعتبر الناطق العسكري تصريحات الحوثيين بهذا الخصوص بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.

وأوضح أنه "لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك".

وفيما يتصل بالتسريبات بشأن سحب نحو 10 آلاف من قوات الدعم السريع من اليمن، نفى الناطق الرسمي الخطوة تماما وشدد على أنه "لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. بريطاني يرفض السماح لمُشرد بالجلوس على الكرسي في مقهى رغم أن الأكل مدفوع!