اعتبر الجيش الإيراني أن هجوم الحوثيين على منشآة "أرامكو" أثبت أن الأموال، التي أنفقت على الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية لم تنجح في الدفاع على هذه المنشآت.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، في حديث لوكالة "فارس" إن الهجوم اليمني على "أرامكو" شكل فضيحة للمضادات الدفاعية والرادارات والأسلحة الأمريكية التي نهبت لأجلها ثروات دول المنطقة.

وأوضح شكارجي أن "العدو لن يجرؤ على مهاجمة إيران بعد أن أدرك أن مئات مليارات الدولارات التي أنفقها على الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية لم تنجح في الدفاع على منشآت أرامكو السعودية".

وأكد المتحدث أن اليمنيين باتوا قادرين على شن عمليات هجومية وصناعة طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، مشيرا إلى أنه "كلما زادت ضغوط المعتدين على اليمنيين تضاعفت قدراتهم".

واعتبر أن "اتهام طهران بالهجوم على أرامكو ناجم عن يأس العدو وهزيمته في اليمن"، مضيفا أن "أنصار الله قادرون على صناعة طائرات مسيرة يصل مداها 1200 كم".

المصدر: فارس