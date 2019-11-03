أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية أرامكو أنها الشركة الأكثر استقرارا في توفير الطاقة لدول العالم واصفا قرار طرح أسهمها للاكتتاب العام بالخطوة التاريخية.

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وقال الناصر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: " أن الاكتتاب يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام والغاز .. شركة أرامكو تتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالميا بفضل قلة التكلفة".

كما أكد الناصر أن المركز المالي لشركة أرامكو يتمتع بالقوة والمرونة والتميز بفضل منهجها الصارم في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقية، خاصة أن كلفة الإنتاج هي الأقل.

من جهته قال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، إن طرح أسهم أرامكو الأولي يعد خطوة مهمة في تحقيق رؤية 2030، "وإن طرح أرامكو في التداول دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية".

وأضاف الرميان أن الشركة لم تحدد بعد نسبة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسهم التي سيتم طرحها في سوق المال السعودية "تداول"، مشيرا إلى أن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر الجاري.

ولفت الرميان إلى أن "تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر"، كما لفت إلى أن "قرار إدراج أسهم للشركة خارج التداول سيتم في الوقت المناسب".

المصدر: وكالات