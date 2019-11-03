"أرامكو" السعودية تعلن رسميا نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو"، اليوم الأحد، نيتها إدراج أسهمها في سوق المال السعودية للتداول.

وقالت الشركة في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة في بيانها أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق من اليوم الموافقة على طلب شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

المصدر: وكالات