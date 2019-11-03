أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت في حال شن عدوان على إيران، وحذر من أن "كل دولة تضع أرضها تحت تصرف أمريكا للاعتداء علينا سنتعامل معها كعدو".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، في حديث مع وكالة "فارس"، إن رد إيران سيشمل منطقة جغرافية واسعة في حال أي اعتداء.

وأكد شكارجي أن "إيران لن تكون البادئ بأي حرب، لكن العدو سيكون في مواجهة رد ساحق يجعله يندم، وسيشمل ذلك منطقة واسعة لا يمكن له تصورها، في حال ارتكابه أي خطأ استراتيجي تجاهنا".

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن بلاده "سترد الصاع عشرة أضعاف وسيرى العدو عمليا في أي حرب هو".

وقال شكارجي إن بلاده تمتلك "إرادة قوية لرد ساحق وسريع على أي اعتداء، وسنتصرف بحزم للدفاع عن إيران"، مضيفا أن "قدرة إيران لا تحدها حدودها الجغرافية ولا تقتصر على داخل البلاد، بل هي قوة إقليمية، وسنستخدم كافة قدراتنا في أي حرب، والعدو يدرك ذلك".

وأشار المتحدث إلى أن الدول التي كانت تشجع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على شن حرب على إيران "باتت تدرك اليوم أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل غير قادرة على الحفاظ على نفسها والدفاع عن قواتها".

المصدر: فارس