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لاريجاني: النفط السوري ملك للشعب والحكومة ولا يحق لأمريكا السيطرة عليه وسرقته

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لاريجاني: النفط السوري ملك للشعب والحكومة ولا يحق لأمريكا السيطرة عليه وسرقته
irna.ir
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أكد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني أن النفط السوري ملك للشعب والحكومة في سوريا ولايحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها.

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وتابع لاريجاني خلال كلمته اليوم الأحد أمام المجلس، "يواصل ترامب تصريحاته بوقاحة حول العراق أيضا، ولكن ترامب لا ينتبه إلى أن الإدارة والجيش الأمريكي بذلا ما بوسعهما للسيطرة عل حقول النفط (في العراق) إلا أن المرجعية المتيقظة في النجف والقادة الشرفاء والشعب العراقي الواعي لم يسمحوا للأمريكيين بهذه الخيانة".

وأشار لاريجاني إلى أن "أمريكا تقوم بأعمال طائشة بأسلوب آخر لإثارة الاضطرابات في بلدان المنطقة، للسيطرة على مصادر النفط وتحقيق أهدافها الشريرة"، مؤكدا أن شعوب المنطقة التي قضت على داعش "سترد بقوة على هذه المؤامرة الأمريكية".

ولفت لاريجاني إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي تكشف عن الوجه الحقيقي واللإنساني لهذا النظام، الأكراد والأتراك والعرب ليسوا مهمين بالنسبة للحكومة الأمريكية، والشعب الإيراني ليس مهما أيضا لأمريكا، لكن نفط إيران مهم، لذلك فرضوا الحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني لعجزهم عن مواجهته عسكريا ليتمكنوا من الهيمنة على موارد النفط والغاز".

المصدر: RT

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