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صور تكشف بناء مصر "سورا عظيما" يطوق مدينة شرم الشيخ

أخبار العالم العربي

صور تكشف بناء مصر
tourprom
الحاجز
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كشفت صور نشرها موقع "توربروم" الروسي المتخصص في أخبار السياحة، عن بناء مصر حاجزا كبيرا وصفه بـ "السور العظيم"، يطوق مدينة شرم الشيخ السياحية لحماية السياح في المدينة.

صور تكشف بناء مصر
tourprom
الحاجز الخرساني
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ووفقا للموقع، فإن الحكومة المصرية تقوم ببناء الحاجز الخرساني والسياج المعدني الكبير، بهدف فصل المنتجع السياحي عن صحراء سيناء، والغرض من بنائه هو اعتبارات السلامة وكذلك "منع دخول القمامة إلى البحر".

صور تكشف بناء مصر الحاجز

وأشار الموقع الروسي إلى أنه من المخطط أن يصل ارتفاع الجدار إلى ستة أمتار في نقاط معينة ويبلغ طوله 37 كم، ومن المتوقع أن "يغلق" المنتجع تماما، وتم تجهيزه بكاميرات مراقبة تمتد من نقطة التفتيش شمال المدينة على الطريق المؤدي إلى دهب إلى نقطة تفتيش أخرى في الجنوب الغربي من المدينة على الطريق المؤدي إلى الطور.

صور تكشف بناء مصر
tourprom
موقع الحاجز الخرساني

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد أعلنت بداية العام الجاري أن السلطات المصرية تقوم ببناء جدار ضخم يبلغ ارتفاعه ستة أمتار "لحماية السياح في مدينة شرم الشيخ من التهديدات الإرهابية".

المصدر: tourprom

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