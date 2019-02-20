هل تبني مصر جدارا عملاقا لحماية السياح على البحر الأحمر؟

أعلنت صحيفة الغارديان، أن السلطات المصرية تقوم ببناء جدار ضخم يبلغ طوله ستة أمتار لحماية السياح في مدينة شرم الشيخ السياحية من التهديدات الإرهابية.

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وأوضحت الصحيفة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نفى أن يكون البناء جدارا، ولكنه مشروع عبارة عن سلسلة من الحواجز الخرسانية وسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 37 كيلومترا، وله أربع بوابات جميلة للغاية" للوصول إلى المدينة.

وأشار إلى أن الحواجز مصممة لتزيين وحماية شرم الشيخ، قائلا:" نحن نفعل هذا من أجل المستقبل"، إذ سيساعد المشروع شرم الشيخ في تعويض الدخل المفقود من السياحة، حسبما قالت الصحيفة.

ووفقا للصحيفة فقد خططت السلطات في جنوب سيناء لبناء الجدار حول شرم الشيخ في عام 2005، ولكن تم التخلي عن هذه الفكرة.

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المصدر: theguardian