سجن إسرائيلي في شرم الشيخ متهم بالتحرش بسيدة مصرية

سجن شاب إسرائيلي في مصر بسبب "صدمه" امرأة مصرية أثناء تزحلقه على لعبة مائية في شرم الشيخ، وما زال قابعا في السجن منذ قرابة سنة.

وسجن الشاب، يوسف العصام (18 عاما)، بعد اتهامه بـ "الاعتداء على شرف امرأة"، بينما كان يتزلج مع أفراد عائلته في لعبة مائية، في مدينة شرم الشيخ الساحلية، في شهر أبريل 2018.

وذكر والد الشاب، خالد العصام، الذي كان متواجدا في المنتجع نفسه أثناء الحادثة، أن "المرأة قامت بصفع ابنه بعد صدمه لها"، وتابع قائلا: "لقد عمت الفوضى عقب ما حدث، وتم احتجاز ابني حتى أتت الشرطة وأخذته".

كما قامت المرأة المصرية بتقديم شكوى للشرطة، ادعت فيها أن الشاب "أمسك بصدرها" أثناء التزحلق على اللعبة، في حين أشارت عائلته إلى أنه اتهم وسجن ظلما.

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وعلى الرغم من تراضي الطرفين المتنازعين ودفع عائلة العصام تعويضا ماليا للمرأة، إلا أن الشاب لم يخرج من السجن حتى اللحظة، مع العلم أن المرأة سحبت الشكوى المقدمة مسبقا.

وفي إطار ما يحدث، وجه والد يوسف نقدا لاذعا لوزراة الخارجية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها لم تفعل ما يكفي لابنه المسجون، إلا أنه أكد زيارة ممثلين من سفارة إسرائيل لابنه في السجن، لينقل بعدها إلى سجن آخر في القاهرة.

وما زال خالد العصام يأمل في تدخل "أعلى مستوى" في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لتحل قضية ابنه بشكل نهائي.

المصدر: يديعوت أحرونوت