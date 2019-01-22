الصقيع يجمد "سائحة البكيني" حتى الموت! (صور)

اشتهرت المدونة، جيجي بو (36 عاما)، من تايوان، في شبكات التواصل الاجتماعي بلقب "سائحة البكيني"، بعد نشرها صورا لرحلاتها السياحية بلباس البحر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن صعود الصينية، المشهورة بـ "سائحة البكيني"، لوحدها إلى قمة يوشان انتهى بمأساة أودت بحياتها.

وأمضت الصينية جيجي المولعة بالسياحة وتسلق الجبال 127 يوما في المرتفعات الشاهقة عام 2018. لكن الفتاة الصينية أصبحت مشهورة جدا بفضل صورها الجريئة التي التقطتها خلال رحلاتها السياحية المختلفة.

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وفي 11 يناير الجاري، قررت جيجي قهر أعلى قمة في تايوان، جبل يوشان، لكنها بعثت بإشارات استغاثة بعد ثمانية أيام من بدء رحلتها.

وقالت جيجي في رسالة الاستغاثة إنها سقطت في ممر ضيق ولم تستطع الخروج منه بمفردها.

وحاولت خدمات الطوارئ إنقاذها 3 مرات بإرسال طائرات مروحية لمكان الحادث، لكن الطائرات أجبرت على العودة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوجهت فرقتان من متسلقي الجبال لإنقاذ الفتاة، ووجدوا جسدها في قاع الوادي متجمدا من البرد.

وتنتظر الآن خدمات الإنقاذ تحسن الظروف الجوية لإحضار جثة جيجي، بعد أن أنشئ معسكر مؤقت لمتسلقي الجبال بالقرب من المكان الذي لقيت فيه الفتاة حتفها.

المصدر: لايف. رو