اجتماع عسكري روسي - تركي عند الحدود التركية

اجتمع اليوم الخميس وفدان عسكريان روسي وتركي، في المنطقة الفاصلة بين بوابتي معبر الدرباسية الحدودي بين سوريا وتركيا، وسط منع الصحافيين من الاقتراب من موقع الاجتماع.

ودخل الوفد العسكري الروسي إلى الجانب التركي عبر معبر الدرباسية، بعد جولة مطولة واستطلاع للوفد في القرى الواقعة بين مدينة الدرباسية وريف أبو راسين زركان.

وذكرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق اليوم، أن أنقرة وموسكو تجريان محادثات حول إطلاق سراح 18 أسيرا من الجيش السوري.

المصدر: RT