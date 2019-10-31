أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا حول إطلاق سراح 18 أسيرا من الجيش السوري، تم احتجازهم خلال أعمال قتالية شمال شرق سوريا.

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وقال أكار، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، خلال تفقده رفقة وفد عسكري وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية: "عرضنا على الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان المستجدات المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".

وأوضح أن القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" أسرت هؤلاء الجنود في جنوب شرق مدينة رأس العين خلال عملية "نبع السلام".

وتابع قائلا: "تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار، ولا تسعى لاقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، وأنقرة تسعى فقط لتوفير أمن حدودها ومواطنيها".

وقالت الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة إنها أسرت، في 29 من الشهر الجاري، 18 جنديا من الجيش السوري ببلدة تل الهوى بريف مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وسلمتهم لاحقا للجيش التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات