 
مباشر
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل ترامب

وزير الدفاع التركي: نجري محادثات مع روسيا حول تسليمها 18 أسيرا من الجيش السوري

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: نجري محادثات مع روسيا حول تسليمها 18 أسيرا من الجيش السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn1a

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا حول إطلاق سراح 18 أسيرا من الجيش السوري، تم احتجازهم خلال أعمال قتالية شمال شرق سوريا.

إقرأ المزيد
مصادر تكشف لـ RT أن قضية الجنود السوريين الذين أسرتهم تركيا ستحل صباح اليوم الأربعاء
مصادر تكشف لـ RT أن قضية الجنود السوريين الذين أسرتهم تركيا ستحل صباح اليوم الأربعاء

وقال أكار، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، خلال تفقده رفقة وفد عسكري وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية: "عرضنا على الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان المستجدات المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".

وأوضح أن القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" أسرت هؤلاء الجنود في جنوب شرق مدينة رأس العين خلال عملية "نبع السلام".

وتابع قائلا: "تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار، ولا تسعى لاقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، وأنقرة تسعى فقط لتوفير أمن حدودها ومواطنيها".

وقالت الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة إنها أسرت، في 29 من الشهر الجاري، 18 جنديا من الجيش السوري ببلدة تل الهوى بريف مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وسلمتهم لاحقا للجيش التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مشاهد من عملية استهداف البغدادي