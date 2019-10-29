فيديو للحظات الأولى لعملية أسر لما قيل إنهم جنود من الجيش السوري على يد فصائل من المعارضة السورية

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي منذ قليل مقطع فيديو يظهراللحظات الأولى لما قيل إنهم جنود من الجيش السوري اعتقلتهم الفصائل السورية الموالية لتركيا ببلدة تل الهوى بريف مدينة رأس العين.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نعتذر عن نشره بسبب احتوائه على مشاهد مؤلمة، عدد من المسلحين يسمون أنفسهم بـ"الفيلق الثاني – لواء صقور الشمال" التابع لما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، وهم يعتدون بالضرب ويكيلون أقذع الشتائم لأسرى من الجيش السوري، في القرية المذكورة.

ويدعي أحد المسلحين خلال مقطع الفيديو، أنهم "تمكنوا من أسر 14 جنديا من الجيش السوري، وتصفية 20 آخرين بطريقة بشعة، فضلا عن جرح الآلاف"، وفق تعبيره.



يذكر أن اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم الثلاثاء جنوبي رأس العين، بين الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين.



المصدر: وكالات