الصحة الفلسطينية تعلن التوصل لاتفاق ينهي أزمة مستشفى المطلع في القدس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، التوصل لاتفاق ينهي أزمة مستشفى الأوغستا فكتوريا-المطلع، في القدس، مؤكدة دعم السلطة الفلسطينية ومساندة مستشفيات المدينة.

وقالت الوزيرة إنه "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس.. فإننا نؤكد دعم ومساندة مستشفيات القدس بشكل كامل.. يسرنا أن نعلن أنه ومنذ هذه اللحظة فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع".

إقرأ المزيد

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أكد أن مستشفى "المطلع" قدم فواتير بقيمة 68 مليون شيقل فقط، مضيفا أن الحكومة دفعت ما قيمته 25 مليون شيقل، أي 37% من المبلغ المطلوب حسب الفواتير.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن وزارة المالية حولت مبلغ 20 مليون شقل لمستشفى الأوغستا فكتوريا-المطلع، إضافة إلى 5 ملايين شقل تم تحويلها قبل يومين، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.

وتأتي أزمة المستشفيات في القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مساعدات بقيمة 20 مليون دولار عن مشافي تخدم الفلسطينيين في المدينة.

(1 دولار يساوي 3.5 شاقل)

المصدر: وكالات