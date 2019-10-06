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الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى المطلع باستخدام كلب بوليسي (فيديو)

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى المطلع باستخدام كلب بوليسي (فيديو)
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) في القدس، مساء اليوم الأحد، مستخدمة كلبا بوليسيا.

وأضافت الوزيرة أن "مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية".

وأشارت الكيلة إلى أن "اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء الشعب والمرضى والمؤسسات الصحية الفلسطينية".

وأفادت بأن "إسرائيل لم تجد من يردعها على المستوى الدولي، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني".

وأكدت وزيرة الصحة "وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس"، والتي تعد من "القلاع الفلسطينية في العاصمة المحتلة".

المصدر: RT

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