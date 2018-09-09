ردا على ترامب.. فلسطين تسد العجز المالي لمشافي القدس

قرر رئيس وزراء فلسطين، رامي الحمد الله، سد العجز المالي الذي خلفه قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف تسليم 20 مليون دولار للمشافي الفلسطينية في القدس رغم قرار الكونغرس بذلك

وقال وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، في بيان صحفي اليوم، إن هذا القرار من رئيس الوزراء دليل عملي جديد على ما تؤكده الحكومة باعتبار مستشفيات القدس جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية.

وأوضح أن" القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكدت أنها لن تسمح أبداً بضرب مستشفيات القدس والتي تعتبر أيقونة للصمود الفلسطيني".

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وشدد عواد على" أهمية تعزيز صمود مستشفيات مدينة القدس، والتي تعتبر دعماً رئيسياً للمدينة المقدسة وأهلها، مثمناً قرار رئيس الوزراء الذي أنقذ مستشفيات القدس من الانهيار".

المصدر: وكالة وفا