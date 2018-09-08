ترامب يوقف مساعدات مالية لمشافي فلسطينية بالقدس

أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، نقلا عن مسؤول أمريكي( لم تذكر أسمه)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قطع مساعدات بقيمة 20 مليون دولار عن مشافي تخدم الفلسطينيين في القدس

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المسؤول الذي وصفته بأنه يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار قطع تلك المساعدات "يأتي ضمن نهج موسع لإدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى".

وأشار المسؤول إلى أن، المساعدات المذكورة، حظيت بموافقة الكونغرس ضمن المخصصات المالية للعام الجاري، لكن دونالد ترامب قرر قطعها بالكامل.

وأضاف أن إدارة البيت الأبيض، ناقشت على مدى أسابيع ما إذا كان ينبغي ضم مستشفيات القدس الشرقية إلى الكيانات المستهدفة بقطع المساعدات عنها "لاسيما أن بعضها يدار من جانب جماعات مسيحية مؤثرة بالولايات المتحدة".

وأشار إلى أن قرار قطع المساعدات قد يؤثر على 5 مستشفيات على الأقل.

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ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن، المسؤول السابق بفرع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في الضفة الغربية أن قرار قطع المساعدات ينذر بانهيار عدد من تلك المستشفيات.

وقبل ذلك ، أعلنت الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

وقبل عدة أشهر قلصت واشنطن مساهمتها في ميزانية الوكالة خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017، وهو ما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة لهذه المنظمة.

المصدر: .aa.com.tr