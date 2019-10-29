أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي، من مهامهما، وذلك بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد بيان صدر عن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، تعيين وزير العدل كريم الجموسي في منصب وزير الدفاع، وتكليف كاتب الدولة بوزارة الخارجية صبري باشطبجي بتسيير شؤون الوزارة.

كما تضمن القرار إقالة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من منصبه.

المصدر: رئاسة الحكومة التونسية