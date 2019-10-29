 
مباشر
عاجل
جمعية المصارف في لبنان: أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد الأربعاء

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزيري الدفاع والخارجية بعد مشاورات مع الرئيس قيس سعيد

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزيري الدفاع والخارجية بعد مشاورات مع الرئيس قيس سعيد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmja

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي، من مهامهما، وذلك بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد بيان صدر عن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، تعيين وزير العدل كريم الجموسي في منصب وزير الدفاع، وتكليف كاتب الدولة بوزارة الخارجية صبري باشطبجي بتسيير شؤون الوزارة.

كما تضمن القرار إقالة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من منصبه.

المصدر: رئاسة الحكومة التونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أنا ممول الثورة.. لبنانيون يردون على اتهامات بتمويل الحراك الشعبي