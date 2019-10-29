رويترز: مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 في كربلاء برصاص الشرطة

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

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وقالت المصادر إن القوات الأمنية أطلقت النار على المتظاهرين خلال الليل في المدينة.

وخرج العراقيون إلى الشوارع لليوم الرابع الاثنين الماضي في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهر الجاري قتل فيها العشرات وجرح المئات.

من جهته كشف مصدر في دائرة صحة كربلاء، أن قوات مكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب فضت اعتصام كربلاء بالقوة صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

المصدر: وكالات