مراسلنا: متظاهرون يرفعون علم العراق فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء

أفاد مراسلنا في العراق، بأن المتظاهرين رفعوا العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة.

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وأكد مراسلنا، أن ذلك تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، وأن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، الجمعة، إعلان حظر التجوال حتى ظهر السبت، قبل أن تمدده حتى إشعار آخر.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، منذ الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، والقوات الأمنية.

المصدر: RT