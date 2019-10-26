العراق.. القضاء الأعلى يصدر بيانا بشأن التظاهرات

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا بشأن التظاهرات، أكد فيه على حق التظاهر السلمي، المكفول بموجب الدستور .

ودعا المجلس "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبها في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من أي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

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كما أصدر المجلس بيانا ثانيا، تطرق فيه إلى المادة الثانية، الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ، والتي تنص على أنه "يعد من الأفعال الإرهابية (العمل بالعنف والتهديد على هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة)".

كما أصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين بقضايا فساد، وأفاد بأنه "على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ للمجلس، فقد توصل إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".

المصدر: RT + "السومرية نيوز"