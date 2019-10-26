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العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات وحظر التجول في 7 محافظات

أخبار العالم العربي

العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات وحظر التجول في 7 محافظات
Reuters / Thaier Al-Sudani
احتجاجات في بغداد
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قررت السلطات العراقية مساء الجمعة فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة.

وحسب قناة "السومرية نيوز"، شمل إعلان حظر التجول محافظات الديوانية، وبابل، والمثنى، والبصرة، وواسط، وذي قار، وميسان.

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وخول القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم، سواء جزئيا أو كليا.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق يوم الجمعة، أن 12 متظاهرا قتلوا حرقا، داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في المحافظة.

وذكرت المصادر لـRT، أن "المتظاهرين دخلوا مقر منظمة بدر بعد حرقه، لكن النيران حاصرتهم وقتل 12 منهم".

من جهتها، أشارت مصادر أمنية إلى أن عدد ضحايا التظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة بلغ 30 قتيلا، ومئات المصابين، إلا أن وكالة "رويترز" قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن ما لا يقل عن 40 محتجا قتلوا في العراق يوم الجمعة، عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت جماعة مسلحة النار لمحاولة قمع مظاهرات متجددة على الفساد والمصاعب الاقتصادية.

المصدر: RT + "السومرية نيوز"

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