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الداخلية العراقية: إصابة ضابط و7 من عناصر قوات الأمن في البصرة جراء إلقاء قنابل يدوية على دوريتهم

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الداخلية العراقية: إصابة ضابط و7 من عناصر قوات الأمن في البصرة جراء إلقاء قنابل يدوية على دوريتهم
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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أعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا الجمعة، أن قوات حفظ القانون في محافظة البصرة تعرضت لهجمات استخدمت فيها قنابل يدوية، أدت إلى إصابة ضابط وسبعة منتسبين.

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وأشار المتحدث، إلى أن الدورية وأثناء دخولها إلى أحد أحياء المدينة تعرضت لإلقاء قنابل يدوية من قبل مجهولين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عناصرها بجروح متفاوتة".

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خول المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم سواء كليا أو جزئيا.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب استئناف الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

المصدر: واع

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