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جرحى خلال محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح الأوتستراد الدولي في طرابلس

أخبار العالم العربي

جرحى خلال محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح الأوتستراد الدولي في طرابلس
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في لبنان بتردد أنباء عن سقوط جرحى خلال مواجهات بين الجيش والمحتجين في منطقة البداوي بطرابلس شمالي البلاد.

وقال المراسل إن قوات الجيش اللبناني أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين في المنطقة، خلال محاولة فتح الطريق الدولي الذي يرابط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية عند نقطة البداوي.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح، أحدهم بالرصاص خلال محاولة الجيش فتح الطريق الدولي، مشيرة إلى حدوث تدافع بين القوات العسكرية والمحتجين.

وقد شرع الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم بتنفيذ خطة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين، وذلك في اليوم الـ10 من الاحتجاجات.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لا تزال الكثير من الطرق اللبنانية مقطوعة، إذ ما أن يتم فتح طريق حتى يعمد المحتجون لقطع طريق أخر.

المصدر: RT

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