تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة للرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، وهو يقود سيارة بسيطة "مهترئة".

ولم يتسن التأكد مما إذا كانت الصورة جديدة أم قديمة لسعيد، لكن نشطاء قالوا إنه تم إلتقاطها بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي، فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون، يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

وقال رئيس الهيئة التونسية، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 27.29%.

المصدر: RT