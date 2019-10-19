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أنقرة تعلن عن ضبط كميات كبيرة من السلاح في رأس العين (فيديو)

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن عن ضبط كميات كبيرة من السلاح في رأس العين (فيديو)
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أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، ضبط مخزن أسلحة "عائد لوحدات حماية الشعب الكردية" خلال عمليات تمشيط في رأس العين شمال سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المخزن "يضم كميات كبيرة من السلاح والذخيرة".

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وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق من اليوم بأن عناصر "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني" ارتكبوا 14 خرقا لاتفاق "المنطقة الآمنة" خلال آخر 36 ساعة، وسط "التزام كامل للقوات المسلحة التركية به".

إلى ذلك، قالت وكالة "الأناضول" إن القوات الكردية حوّلت خلال الأيام الماضية كنيسة أرمنية إلى مقر لها في مركز مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق عملية "نبع السلام" مؤقتا، وإنشاء "منطقة آمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية في ظرف 120 ساعة.

المصدر: "الأناضول"

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