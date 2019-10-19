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أنقرة تتهم القوات الكردية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا

أخبار العالم العربي

أنقرة تتهم القوات الكردية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا
Reuters STN
عربات الجيش التركي
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قالت وزارة الدفاع التركية إن عناصر "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني" قاموا بـ14 خرقا لاتفاق المنطقة الآمنة خلال آخر 36 ساعة، وسط "التزام كامل للقوات المسلحة التركية به".

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وجاء في بيان للوزارة أن "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر الجاري"، مضيفا أنه "بالرغم من ذلك، قامت عناصر حزب "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بـ 12 هجوما وتحرشا في رأس العين، وباثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".

وتابع: "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة (صواريخ، أسلحة مضادة للطائرات والدبابات) في تلك الهجمات والتحرشات".

وأفاد البيان بأن "تركيا نسقت مع الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل سليم، واستمرار التهدئة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية من المنطقة.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، "لتطهيرها من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم داعش"، إلى جانب إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

المصدر: "الأناضول"

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