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أردوغان لترامب: جهودنا المشتركة ستحقق السلام والاستقرار في المنطقة

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أردوغان لترامب: جهودنا المشتركة ستحقق السلام والاستقرار في المنطقة
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن قناعته بأن تحقق جهود تركيا والولايات المتحدة السلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الإرهاب يمثل أكبر خطر تواجهه البشرية.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، ردا على تصريح من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب: "السيد الرئيس، سيتم إنقاذ أرواح أكثر بكثير عندما نقضي على الإرهاب، الذي يمثل أكبر عدو للبشرية".

وأضاف الرئيس التركي، في إشارة إلى توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا: "إنني على قناعة بأن هذه الجهود ستحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".

تصريح أردوغان جاء ردا على تغريدة من ترامب أعرب فيها عن شكره للرئيس التركي على موافقته على تعليق عملية "نبع السلام العسكرية" شمال شرق سوريا والتي تنفذها تركيا في المنطقة، منذ 9 أكتوبر، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عقب محادثات لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.

المصدر: RT

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