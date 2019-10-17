صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأن أنقرة أكدت خلال الاجتماع مع مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، على وحدة الأراضي السورية.

وشدد وزير الخارجية على أنه تم التأكيد على تعليق عملية "نبع السلام" العسكرية وليس وقفها بشكل تام لمراقبة انسحاب التنظيمات المسلحة.

وبين الدبلوماسي التركي أنه سيتم تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر "بي كا كا - ي ب ك"، مشددا على أنه ليس وقفا لإطلاق النار.

وقال تشاووش أوغلو إن أنقرة اتفقت مع الجانب الأمريكي على سحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية وتدمير مواقعها، مؤكدا أن أنقرة لم تقدم أي تعهد بشأن عين العرب (كوباني).

ولفت إلى أنهم سيناقشون مع روسيا وضع منبج وبعض المناطق الأخرى بعد دخول القوات السورية إليها.

وأفاد بأن الهدف هو إنشاء منطقة آمنة بطول 44 كلم وبعمق 32 كلم.

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده قادت نضالا حازما ضد "داعش" وحيدت من عناصره أكثر من 4 آلاف في سوريا والعراق، مضيفا أنهم سيعملون بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة أيضا في قضية مكافحة تنظيم "داعش" شرق نهر الفرات.

وجدد في السياق أن من المهم بالنسبة لتركيا إنهاء جميع العناصر المسلحة وإقامة "منطقة آمنة" بعمق 32 كلم وبطول 444 كلم حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا.

وأوضح أن أنقرة أخذت ما أرادت في مفاوضات اليوم مع الأمريكيين نتيجة القيادة الحكيمة للرئيس أردوغان.

المصدر: وكالات