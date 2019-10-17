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المرصد السوري: القوات التركية تجدد قصفها على رأس العين على الرغم من الاتفاق

مجلس سوريا الديمقراطية لـ RT: تجري حاليا بلورة رد مناسب على الإعلان التركي الأمريكي

أخبار العالم العربي

مجلس سوريا الديمقراطية لـ RT: تجري حاليا بلورة رد مناسب على الإعلان التركي الأمريكي
Reuters
عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية
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قال متحدث في مجلس سوريا الديمقراطية إنه تجري حاليا بلورة الرد على الاتفاق التركي الأمريكي لوقف إطلاق النار في شمال سوريا الذي جرى الإعلان عنه مساء اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية، أمجد عثمان، في حديث لـRT أن قيادات كردية في سوريا تجري اتصالات مكثفة حاليا قبل إعداد الرد المناسب على الاتفاق التركي الأمريكي.

وقال إن "الرد سيكون جاهزا خلال ساعات".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

المصدر: RT

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