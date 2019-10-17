الإدارة الكردية: مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا في الهجوم التركي شمال شرق سوريا

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، إن الهجوم التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا.

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وأضاف بيان للإدارة الصحية التابعة لها أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" الذي ترعاه أنقرة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.

المصدر: وكالات