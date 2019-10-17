مناشدات لفتح ممر إنساني من مدينة رأس العين

ناشدت مجموعة من الهيئات المدنية في شمال شرقي سوريا، الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الإنسانية، الضغط على تركيا من أجل وقف هجماتها، والمبادرة سريعا إلى فتح ممر إنساني.

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وقالت كل من منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، واتحادات المحامين في شمال وشرق سوريا، ومجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة، ومركز دراسات وحماية حقوق المرأة، في بيان:"في وقت تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، وخصوصا مدينة رأس العين، أشرس الهجمات التركية، تعمدت القوات التركية، منذ ثلاثة أيام فرض حصار مطبق على المدينة، لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها".

وأكد البيان أن "القوات التركية كثفت غاراتها فجر اليوم على المدينة، حيث أصبحت حياة المئات من المدنيين والجرحى مهددة بالموت".

وتابع: "مدينة رأس العين تعيش كارثة إنسانية وبالتالي فإن ما تقوم به الدولة التركية يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وحملت هذه الهيئات في بيانها تركيا، المسؤولية عن هذه الجرائم، مناشدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية للقيام بواجبها، والضغط على أنقرة لوقف هجماتها على شمال وشرق سوريا، والمبادرة سريعا إلى فتح ممر إنساني وبشكل عاجل لنقل المصابين والجرحى والخروج الآمن للمدنيين.

المصدر: RT