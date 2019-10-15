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مصر.. تطورات محاكمة قيادات "الإخوان" الهاربين إلى تركيا

أخبار العالم العربي

مصر.. تطورات محاكمة قيادات
Reuters
محكمة في مصر
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم قيادات "الإخوان" الهاربين في تركيا بالقضية المعروفة بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

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وتم تأجيل المحاكمة إلى حين سماع أقوال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، حيث نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لجماعة إرهابية كما وجهت لمتهمين اثنين قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كما وجهت لجميع المتهمين تهما بمحاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة ناسفة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة.

القاهرة - ناصر حاتم

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