الدفاع الروسية تنشر خارطة تعرض التقدم الميداني للجيش السوري شمال شرق البلاد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري بسط سيطرته على 1030 كيلومترا مربعا في منطقة منبج ومدينة الطبقة، وعدد من المنشآت المهمة شمال شرق البلاد.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي خارطة جديدة تظهر الأوضاع الميدانية شمال شرق سوريا حتى الساعة 17:00 من اليوم الثلاثاء.

وتظهر الخارطة أن أراضي سيطرة الجيش السوري باتت تشمل 1030 كيلومترا مربعا في منبج والمطار العسكري في الطبقة إضافة إلى محطتين للطاقة، واحدة قرب هذه المدينة والثانية غربي الرقة، و3 جسور في المنطقة ممتدة عبر نهر الفرات.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

ومنذ أمس الاثنين دخل الجيش السوري إلى عدد من المدن والبلدات الكبيرة شمال شرق سوريا في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بين السلطات في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" بوساطة من روسيا على خلفية العملية العسكرية، التي تشنها تركيا في المنطقة ضد المسلحين الأكراد.

المصدر: RT