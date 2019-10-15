الدفاع الروسية: الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج ومحيطها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن أفراد القوات الأمريكية غادروا قواعدهم قرب بلدة الدادات شمال غربي منبج وبلدة أم الميال، وتحركوا باتجاه الحدود بين سوريا والعراق، وأن البلدتين المذكورتين صارتا تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.

وأشارت إلى أن الشرطة الروسية تسير دورياتها على طول حدود منبج الشمالية الغربية على خط التماس بين القوات السورية والتركية، لافتا إلى تنسيق مستمر بين الجانبين الروسي والتركي.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الإخبارية السورية بأن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج، بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين القيادة الكردية وموسكو ودمشق يتضمن دخول القوات السورية منطقة الحدود السورية التركية، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: RT