التقى رتل للجيش السوري مع قافلة أمريكية منسحبة على الطريق السريع الرابط بين مدينتي منبج وعين العرب في شمال شرقي سوريا.

وأظهرت مشاهد في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "رابتلي"، مجموعة من العربات المدرعة تحمل أعلاما أمريكية، وسيارات دفع رباعي تحمل جنودا سوريين تسير في اتجاهين متعاكسين، مع تجاهل تام من قبل عسكريي البلدين لبعضهما.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس أنه "سحب بشكل أساسي" الوحدة الأمريكية من سوريا، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا يعارض أن يحمي الرئيس السوري بشار الأسد الأكراد الذين تشن تركيا عملية عسكرية ضدهم.

وفي وقت سابق، أعلن الأكراد السوريون التوصل إلى اتفاق مع دمشق حول نشر القوات السورية على طول الحدود مع تركيا لصد هجوم القوات التركية.

وبالفعل دخلت قوات تابعة للجيش السوري أمس مدينة منبج التي كانت في السابق تحت الإدارة الذاتية الكردية، وقبل انطلاق العملية العسكرية التركية كانت قوات أمريكية متمركزة بالمدينة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية.

وبعد عمليات قصف جوي قام بها الجيش التركي انطلقت مرحلة العملية البرية، وسيطر الجيش التركي وفصائل سورية معارضة حليفة لأنقرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض.

المصدر: RT