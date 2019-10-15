فيديو.. ذوو الدواعش يضرمون النار بخيامهم في عين عيسى

أفاد مراسل RT في سوريا اليوم الثلاثاء، بأن عائلات تنظيم "داعش"، أقدمت على حرق الخيم في مخيم عين عيسى للاجئين، مع اشتداد القصف التركي على المنطقة، مشيرا لحالات هروب جماعي من المخيم.

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وأفاد مراسلنا في وقت سابق، بأن القوات الأمريكية نقلت نساء مقاتلي "داعش" وعددهن قرابة 250 امرأة من مخيم الهول للاجئين، إلى قاعدتها العسكرية في منطقة الشدادي بالعراق.

من جهة أخرى، قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "بعد مرور 7 أيام على بدء العدوان التركي، وصل عدد النازحين إلى أكثر من 275 ألف نسمة بينهم 70 ألف طفل ومصابون وجرحى دون توفر الرعاية والتجهيزات الطبية والدوائية اللازمة بعد توقف معظم المراكز الطبية عن العمل".

ووجهت الإدارة المذكورة نداء إنسانيا عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية والإنسانية للنازحين لتجنب تفاقم الأزمة.

المصدر: RT